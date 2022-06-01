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Haberler Galeri Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:12

Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan şarkıcı Halil Sezai, sahneye çıktığı bir mekanda Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olduğu, şarkıcı Halil Sezai ise "Seyircilerle sohbet ettim" şeklinde savunmasının ardından savcılık "uzlaşamadılar" dedi. Son dakika olarak düşen habere göre; ikilinin tekrar karşı karşıya geleceği davada Halil Sezai'nin "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Şarkıcı Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? İşte flaş davanın ayrıntıları...

ARZU KAYA
Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden sanık oldu. Hakkında "alenen hakaret" suçundan dava açıldı.

Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

"HER AN ÖLDÜREBİLİR" ŞİKAYETİNE "SOHBET ETTİM" SAVUNMASI

Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.

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Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Sezai'nin gerek sosyal medya gerekse sahne aldığı mekanda kendisine hakaret ve tehdit ettiğini belirtti.

Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Öyle ki Halil Sezai'nin, geçen yıl Temmuz ayında sahne aldığı bir mekanda "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. G…n tekiydi gerçekten" sözlerine vurgu yaparak psikolojisinin bozulduğunu aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" diye de ekledi.

Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Savcılıkta ifade veren Sezai de, "Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet eşliğinde konuştum" dedi.

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