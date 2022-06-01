Son dakika: Halil Sezai yeniden mi hapis yatacak? Şarkıcı Halil Sezai ile saldırdığı Hüseyin Meriç yine davalık oldu!

Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
11:12
Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan şarkıcı Halil Sezai, sahneye çıktığı bir mekanda Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olduğu, şarkıcı Halil Sezai ise "Seyircilerle sohbet ettim" şeklinde savunmasının ardından savcılık "uzlaşamadılar" dedi. Son dakika olarak düşen habere göre; ikilinin tekrar karşı karşıya geleceği davada Halil Sezai'nin "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Şarkıcı Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? İşte flaş davanın ayrıntıları...