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SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, sayesinde yeniden açıldı!

Son dakika… 'nin en çok izlenen programları arasında yer alan 'da bugün inanlımaz bir olay daha yaşandı. Akıllara durgunluk veren ve 16 yıl önce işlenen cinayet olayı yeniden gündeme geldi. 'ın eski eşi 'ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi. Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Çakmaz ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 08:05
SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

ekranlarında yayınlanan "'da" programında 16 yıl önce işlenen cinayet olayı gündeme geldi.

SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

Konya'da yaşayan Halil İbrahim Ünüvar programa katılarak 4 ay önce evlendiği Kibar Ünüvar tarafından 85 bin TL dolandırıldığını iddia ederek 'dan yardım istedi.

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SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

Kibar Ünüvar'ın hayatını kaybeden eski eşi 'ın kardeşi Yakup Çakmaz herkesi şok eden bir iddiada bulundu.

SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

"2006 YILINDA AĞABEYİMİ KİBAR ÖLDÜRDÜ"

Kibar Ünüvar'ın çelişkili ifadelerinin ardından canlı yayına şaşırtıcı ihbarlar gelmeye başladı. 'ın eski eşi 'ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran 'un yayını ihbar kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.

SON DAKİKA