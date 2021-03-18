SON DAKİKA | İntihar denilerek kapatılan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı!

Son dakika… ATV'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün inanlımaz bir olay daha yaşandı. Akıllara durgunluk veren ve 16 yıl önce işlenen cinayet olayı yeniden gündeme geldi. Kibar Hanım'ın eski eşi Ahmet Çakmaz'ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi. Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Çakmaz ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.