Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
14:34
SON DAKİKA! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor" İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...
Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi. İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...