SON DAKİKA! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor" İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

Yaklaşık üç ay önce geçirmiş olduğu bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. Acile ilk başvurduğunda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Ama şuan sağ tarafında hareketleri iyi.



