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Haberler Galeri SON DAKİKA! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor" İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:34

SON DAKİKA! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor" İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi. İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

SON DAKİKA! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İletişim kurabiliyor, cevap veriyor İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi.

SON DAKİKA! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İletişim kurabiliyor, cevap veriyor İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

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SON DAKİKA! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İletişim kurabiliyor, cevap veriyor İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

SON DAKİKA! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İletişim kurabiliyor, cevap veriyor İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...

İşte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'ın açıklamaları...

SON DAKİKA! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İletişim kurabiliyor, cevap veriyor İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...

Yaklaşık üç ay önce geçirmiş olduğu bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. Acile ilk başvurduğunda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Ama şuan sağ tarafında hareketleri iyi.

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