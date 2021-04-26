Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:49

: 'ın 'u anne oldu! Güzel oyuncu ...

gündemine müjdeli haber... dizisinde canlandırdığı karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu , avukat ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra hamileliğini duyuran . Hamlelik sürecinde verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın 'ta özel bir hastanede erkek çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi...

Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

gündemine müjdeli haber... dizisinde canlandırdığı karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu , avukat ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

Kısa süre sonra hamileliğini duyuran anne oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

Hamlelik sürecinde verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan 'ın 'u 'ın 'ta özel bir hastanede erkek çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi...

Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

Balçın geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabından eşiyle çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

Güzel oyuncunun doğuma günler kala paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni de almıştı.

SON DAKİKA