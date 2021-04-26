Son dakika: Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! Güzel oyuncu Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...

Magazin gündemine son dakika müjdeli haber... Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.