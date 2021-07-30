Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Son Dakika Magazin Haberleri: Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Duygu Özaslan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel fenomen, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Duygu Özaslan'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı. İşte Duygu Özaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar.