Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı
Giriş Tarihi: 30.07.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 22:05

Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Son Dakika Magazin Haberleri: Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Duygu Özaslan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel fenomen, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Duygu Özaslan'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı. İşte Duygu Özaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar.

Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Son Dakika Magazin Haberleri: Son dönemde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la yaşadığı aşk ile magazin gündeminde kendisine yer bulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi.

Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Instagram hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Duygu Özaslan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Ünlü sosyal medya fenomeninin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Duygu Özaslan, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün tarihini çektiği video ile takipçilerine duyurdu.

Son Dakika Magazin Haberi: Duygu Özaslan'dan cesur pozlar! Duygu Özaslan leopar desenli bikinisiyle yürek hoplattı

Özaslan, "Herhalde haziran-temmuz gibi olur diye düşünüyoruz. Ama hiçbir şey yok şu anda" dedi.

SON DAKİKA