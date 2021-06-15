Giriş Tarihi: 15.06.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 16:03
Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!
Hadise ile Kaan Yıldırım arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi zarar gördü. Başlarda Hadise'ye oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan destek gelse de, ikilinin ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Şarkıcının dün yayınladığı, "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" şeklindeki paylaşımıyla kaynayan dedikodu kazanı, Instagram'da karşılıklı yapılan hamlelerle gerçekleri ortaya çıkardı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi resmen bitti! İşte tüm detaylar...