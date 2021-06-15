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Haberler Galeri Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 15.06.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 16:03

Son dakika magazin haberi: - aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

ile arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. 'in 11 yıllık eşi 'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi zarar gördü. Başlarda Hadise'ye oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan destek gelse de, ikilinin haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Şarkıcının dün yayınladığı, "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" şeklindeki paylaşımıyla kaynayan dedikodu kazanı, 'da karşılıklı yapılan hamlelerle gerçekleri ortaya çıkardı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi resmen bitti! İşte tüm detaylar...

Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

ile arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. İddialar sonrası Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi zarar gördü!

Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

ve 'ın ilişkisi, yılın sürpriz aşklarından olmuş ve çiftin birlikteliği hayranlarını mutlu etmişti.

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Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

Ancak birlikteliğin başından beri bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çiftten son olarak kötü haber geldi.

Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

Şarkıcı , sosyal medya hesabı 'dan sadece takip ettiği sevgilisi 'ı sildi. Kaan Yıldırım da şarkıcı sevgilisini takip etmeyi bıraktı.

Son dakika magazin haberi: Hadise-Kaan Yıldırım aşkı resmen bitti! Karşılıklı takibi bırakan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine noktayı koydu!

İkilinin bu hamlesi, " ile ayrıldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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