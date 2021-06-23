Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un hamile olduğunu yazdığı günlerde haberleri yalanlayan Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu haberleri doğru çıktı. 'Evlenmeden olmaz' demişti ama Şeyma Subaşı: "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz." sözleri ile hamileliğini açıkladı. Mohammed Alsaloussi ile düğünlerini de ertelediklerini söyleyen Şeyma Subaşı'na "Hani yalandı?" eleştirileri yapıldı.