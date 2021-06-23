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Haberler Galeri Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 17:55

Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un hamile olduğunu yazdığı günlerde haberleri yalanlayan Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu haberleri doğru çıktı. 'Evlenmeden olmaz' demişti ama Şeyma Subaşı: "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz." sözleri ile hamileliğini açıkladı. Mohammed Alsaloussi ile düğünlerini de ertelediklerini söyleyen Şeyma Subaşı'na "Hani yalandı?" eleştirileri yapıldı.

Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un hamile olduğunu yazdığı günlerde haberleri yalanlayan Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı geldi.

Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Bülent Cankurt "Doğrusunu yine benden öğrenin" diyerek Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğunu yazmıştı. Hamilelik haberinin üzerine karşı taraftan yalanlama gelmişti.

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Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Sözleriyle bir de üste çıkmaya çalışan Şeyma Subaşı bu defa kendi ağzı ile yalan söylediğini itiraf etti.

Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğini duyurdu.

Son dakika magazin haberi: Şeyma Subaşı'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu haberleri doğru çıktı.

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