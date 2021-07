Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Magazin Haberleri: Son dönemde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son paylaşımıyla yine magazin gündeminde kendine yer bulmayı başardı. Her paylaşımıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan, şarkıcı Gülşen'in Alaçatı'daki konserinde giydiği ve günlerce konuşulan transparan pantolunundan giydi. Gülşen'e adeta mesaj gönderen ünlü sosyal meyda fenomeni paylaşımına, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" notunu düştü. İşte Duygu Özaslan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı.