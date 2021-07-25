Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 25.07.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 23:12

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Magazin Haberleri: Son dönemde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son paylaşımıyla yine magazin gündeminde kendine yer bulmayı başardı. Her paylaşımıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan, şarkıcı Gülşen'in Alaçatı'daki konserinde giydiği ve günlerce konuşulan transparan pantolunundan giydi. Gülşen'e adeta mesaj gönderen ünlü sosyal meyda fenomeni paylaşımına, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" notunu düştü. İşte Duygu Özaslan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı.

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Magazin Haberleri: Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz haftalarda İzmir Alaçatı'daki konserinde giydiği transparan kıyafet günlerce konuşulmuştu.

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Bazıları ünlü şarkıcının kıyafet tercihini beğenirken, bir kesim de Gülşen'i eleştirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu." dedi.

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Paylaşımına "Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum." notunu düşen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim." diyen Gülşen, "Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA