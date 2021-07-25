Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini giydi! Sosyal medyada gündem oldu

Paylaşımına "Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum." notunu düşen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim." diyen Gülşen, "Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.