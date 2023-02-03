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Haberler Galeri Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan'a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 10:30

Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan'a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. 2018 yılında Özcan Deniz tarafından darp edildiği gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin ünlü şarkıcıya verdiği beraat kararına itiraz eden Feyza Aktan dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Mahkemeden Feyza Aktan'a kötü haber geldi. İşte eski çifti karşı karşıya getiren davadaki son gelişme...

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan’a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan’a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

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Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan’a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

'ÖZCAN BENİ DÖVÜYOR'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", suçundan şikâyetçi olmuştu.

Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan’a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

Feyza Aktan'ın şikâyetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan’a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!

DARP İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI
Mahkeme, Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikâyet süresinden sonra şikâyet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına, 2019'da Almanya'daki olayda şikâyet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.

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