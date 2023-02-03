Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
10:30
Son dakika: Mahkemeden Feyza Aktan'a kötü haber! Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. 2018 yılında Özcan Deniz tarafından darp edildiği gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin ünlü şarkıcıya verdiği beraat kararına itiraz eden Feyza Aktan dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Mahkemeden Feyza Aktan'a kötü haber geldi. İşte eski çifti karşı karşıya getiren davadaki son gelişme...