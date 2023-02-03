Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

MÜTALAADA UYKU MESAJI VURGULANDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a hitaben "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğunu, Ronay'ın bu mesaja olumsuz karşılık vermesi nedeniyle bu kez sanığın Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastı ile hakaret ettiği kaydedildi