Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Mehmet Ali Erbil'e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 14:43

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile fenomen Ece Ronay arasındaki taciz ve hakaret davasında flaş gelişme yaşandı! Son dakika düşen habere göre; Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası ile yargılandığı taciz ve hakaret davasındaki yeni gelişme...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

TARAFLAR KATILMADI

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay ile sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...

MÜTALAADA UYKU MESAJI VURGULANDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a hitaben "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğunu, Ronay'ın bu mesaja olumsuz karşılık vermesi nedeniyle bu kez sanığın Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastı ile hakaret ettiği kaydedildi

SON DAKİKA