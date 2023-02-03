Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
14:43
Son dakika: Mehmet Ali Erbil'e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi! Ünlü fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu...
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile fenomen Ece Ronay arasındaki taciz ve hakaret davasında flaş gelişme yaşandı! Son dakika düşen habere göre; Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası ile yargılandığı taciz ve hakaret davasındaki yeni gelişme...