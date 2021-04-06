Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:14

: oyuncusu 'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

Gelen haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'den kötü haber geldi. Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında. Canan Ergüder'in kendisi gibi oyuncu eşi 've ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor. Canan Ergüder kanser teşhisi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yaşadığı süreci anlattı...

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

Gelen haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'den kötü haber geldi.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

Yer Aldığı dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen 'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görmeye başlayacak.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'e kansere teşkisi kondu! Üzen haber sonrası Canan Ergüder'den ilk açıklama...

Milliyet'in haberine göre; 'in kendisi gibi oyuncu eşi 've ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

SON DAKİKA