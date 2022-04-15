Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi.