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Haberler Galeri Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe doğdu!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:29

Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe doğdu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Son dakika haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları....

Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Son dakika haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

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Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi.

Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi..

Son dakika müjdeli haber: Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe doğdu!

Nisan ayının son haftasında beklenen Kurt Efe bebek erken gelerek herkese sürpriz yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Yeniköy'de görüntülenmişti.

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