SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:21

Magazin gündeminde günlerdir Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen ve görüntülere ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş çift adeta aşk tazelemişti. Günler sonra Neslihan Atagül'den ihanet iddialarına yanıt geldi. Bir üniversitedeki söyleşiye katılan çifte ihanet iddiaları sorulunca Neslihan Atagül "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi ve devreye eşi Kadir Doğulu girdi. İşte son dakika yayınlanan o anlar...