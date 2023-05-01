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Haberler Galeri SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:21

SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Magazin gündeminde günlerdir Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen ve görüntülere ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş çift adeta aşk tazelemişti. Günler sonra Neslihan Atagül'den ihanet iddialarına yanıt geldi. Bir üniversitedeki söyleşiye katılan çifte ihanet iddiaları sorulunca Neslihan Atagül "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi ve devreye eşi Kadir Doğulu girdi. İşte son dakika yayınlanan o anlar...

SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun yankıları sürerken çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu olurken ikili Bakü'de adeta aşaka geldi.

SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Magazin gündemi bu hafta Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül haberlerine doydu!

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SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılırken Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı.

SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Eşinden vazgeçmeyen ve olanları görmezden gelen Neslihan Atagül'e hayranlarından sitem dolu yorumlar yağmıştı.

SON DAKİKA: Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

Herkes Neslihan Atagül'den bir açıklama bekliyordu.

SON DAKİKA