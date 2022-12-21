Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
15:30
SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...
Oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu. Pakize Suda'nın ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.