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Haberler Galeri SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 15:30

SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu. Pakize Suda'nın ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Geçtiğimiz perşembe günü beyninde pıhtı atan Pakize Suda, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu.

SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

CENK EREN

Pakize Suda'nın vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

"Çok eski arkadaşımdı ilk yıllarımda beraber çokta çalışmıştık.Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun."

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