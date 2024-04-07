Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
21:38
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!
Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz gün tatil için Eskişehir'e gitti. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte Fahrettin Koca'nın o açıklaması!