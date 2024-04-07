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Haberler Galeri Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 21:38

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz gün tatil için Eskişehir'e gitti. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte Fahrettin Koca'nın o açıklaması!

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

Son Dakika: Ünlü oyuncu Nuri Alço, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Eskişehir'e gitti. Ancak Nuri Alço, Alço evinde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Özel bir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu, sevenlerini korkuttu.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

"ŞİKAYETLERİNDE GERİLEME YOK"

Bakan Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz" iİfadelerini kullandı.

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