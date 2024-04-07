Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan bilgilendirme!

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı.