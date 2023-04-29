Giriş Tarihi: 29.04.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
06:33
SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?
Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenildi. Psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı iddia edildi. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? İşte GÜNAYDIN yazarı Sonat Bahar'ın detaylarını duyurduğu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına dair yazısı...