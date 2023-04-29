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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 06:33

SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenildi. Psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı iddia edildi. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? İşte GÜNAYDIN yazarı Sonat Bahar'ın detaylarını duyurduğu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına dair yazısı...

SONAT BAHAR
SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Bu yıl şaşırmamayı öğrendiğim bir sene oldu. Ne skandallara, ne olaylara ne de boşanmalara şaşırıyorum. Olabilir, doğrudur, neden olmasın tadındayım...
Duyduğum son haberde belki o yüzden hiç şaşırtmadı beni.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş.

SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı!

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SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi.

SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş.

SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Çifti yakından tanıyanlar, "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" diyor.
Bunlar çevresindeki insanların konuştukları...

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