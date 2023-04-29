SON DAKİKA: Sanat camiasından bir boşanma daha! Arzum Onan evi terk etti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu?

Bu yıl şaşırmamayı öğrendiğim bir sene oldu. Ne skandallara, ne olaylara ne de boşanmalara şaşırıyorum. Olabilir, doğrudur, neden olmasın tadındayım...

Duyduğum son haberde belki o yüzden hiç şaşırtmadı beni.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş.