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Haberler Galeri Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Son dakika: Şarkıcı ile evleniyor mu? aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren mutlu bir birliktelik yaşan ile tatilde yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi. Aşkta da işde de zirveyi yaşayan dün 35 yaşına basmış sevgilisi Kaan Yıldırım'da hesabından romantik bir paylaşım ile Hadise'nin doğum gününü kutlamıştı. Aşk pozları ile yine gündem olan çift 'dan geldi. İddialara göre aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Şarkıcı Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri haberlerinin ardından yakışıklı oyuncunun merak edilen ailesi yine gündem oldu. İşte şarkıcı ve kayınpederi, ...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:14
Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren mutlu bir birliktelik yaşan ile tatilde yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi.

Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Aşkta da işde de zirveyi yaşayan şarkıcı dün 35 yaşına basmış sevgilisi 'da hesabından romantik bir paylaşım ile Hadise'nin doğum gününü kutlamıştı.

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Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Aşk pozları ile yine gündem olan çift ile 'dan geldi.

Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Hürriyet'ten Mehmet üstündağ'ın haberine göre ile aldı.

Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.

Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden 'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.

Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Şarkıcı ile sevgilisi 'ın evlenecekleri haberlerinin ardından yakışıklı oyuncunun merak edilen ailesi yine gündem oldu.

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