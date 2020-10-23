Son dakika: Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım aşkına ailelerden onay çıktı! Kaan Yıldırım'ın ailesi düğün için kolları sıvadı...

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren mutlu bir birliktelik yaşan Hadise ile Kaan Yıldırım tatilde yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi. Aşkta da işde de zirveyi yaşayan şarkıcı Hadise dün 35 yaşına basmış sevgilisi Kaan Yıldırım'da sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım ile Hadise'nin doğum gününü kutlamıştı. Aşk pozları ile yine gündem olan çift Hadise ile Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. İddialara göre Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Şarkıcı Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri haberlerinin ardından yakışıklı oyuncunun merak edilen ailesi yine gündem oldu. İşte şarkıcı Hadise'nin müstahbel kayınvalidesi ve kayınpederi, Kaan Yıldırım'ın annesi ve babası...