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Haberler Galeri Son dakika: 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:52

Son dakika: 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!

Son dakika haberi: Şarkıcı Tuğba Özerk'in, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddia edilmişti. GÜNAYDIN'a konuşan şarkıcı Tuğba Özerk "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" demişti. Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. Günlerce konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen GÜNAYDIN'ın haberi sonrası şarkıcıdan yalanlama gelmişti. Tuğba Özerk'in avukatı "Kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" açıklaması yapılmıştı. Tuğba Özerk sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile saplantılı hayranının aldığı cezayı duyurdu.

Son dakika: ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk’i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!
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Son dakika: ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk’i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!
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Son dakika: ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk’i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.

Son dakika: ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk’i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!

MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.

Son dakika: ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk’i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

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