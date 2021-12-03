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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu
Giriş Tarihi: 03.12.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 23:38

Son dakika: Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne, Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu. Hobilerinin olmadığını söyleyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan Seyit Kont, anlattıklarıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Son dakika: Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

Son dakika haberleri: ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

Son dakika: Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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Son dakika: Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu.

Son dakika: Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

Hobilerinin olmadığını söyleyen Seyit Kont, başına gelenlerle Kenan İmirzalıoğlu'nu ve salonu kahkaha tufanına boğdu.

Son dakika: Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu

"HOBİLERİMİ EŞİM BELİRLER"

Seyit Kont, şu ifadeleri kullandı:

"Hobim yok. Hobilerimi eşim belirler. Eşim ne derse o. Genelde benim 3 kilometrelik bir yaşam alanım var. Onun dışına çıkma gibi bir şansım yok. 3 kilometre alan dışına çıktığım zaman elim ayağım titriyor.

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