Giriş Tarihi: 20.08.2022 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 22:36

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

Son Dakika: Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Civan Canova, bugün 67 yaşında vefat etti. Akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi altına alınan ve bu haberi geçtiğimiz haftalarda sevenleriyle paylaşan Civan Canova, herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçının bugün vefat haberini ise Instagram hesabından yakın dostu Esra Dermancıoğlu verdi. Sadece sevenlerini değil, aynı zamanda sanat camiasını da yasa boğan haber sonrası ünlülerden de art arda Civan Canova paylaşımları geldi. İşte ünlülerin Civan Canova'yla ilgili duygu dolu paylaşımları!