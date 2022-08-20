Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 20.08.2022 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 22:36

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

Son Dakika: Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Civan Canova, bugün 67 yaşında vefat etti. Akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi altına alınan ve bu haberi geçtiğimiz haftalarda sevenleriyle paylaşan Civan Canova, herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçının bugün vefat haberini ise Instagram hesabından yakın dostu Esra Dermancıoğlu verdi. Sadece sevenlerini değil, aynı zamanda sanat camiasını da yasa boğan haber sonrası ünlülerden de art arda Civan Canova paylaşımları geldi. İşte ünlülerin Civan Canova'yla ilgili duygu dolu paylaşımları!

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

Geçtiğimiz haftalarda kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR ile akciğerinde kitle tespit edilen Civan Canova, hemen tedavi altına alındı.

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

Civan Canova, hastanede tedavi gördüğü odadan hayranlarına bir video yayınladı. Geçen o sürede usta sanatçı daha da kötüleşti.

Ünlü oyuncu Civan Canova üzücü haberi duyurdu! "Akciğerimde kitle tespit edildi" | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

CİVAN CANOVA 67 YAŞINDA YAŞAMA VEDA ETTİ!

Civan Canova'nın vefat haberi ise ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan geldi. Canova, 67 yaşında vefat etti ve sevenlerini yasa boğdu.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajla usta oyuncunun vefatını duyurdu:

"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.

Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz

Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim"

ÜNLÜLERDEN TAZİYE MESAJI YAĞDI!

Ünlü sanatçının paylaşımını altına; Seda Sayan, Nilgün Belgün, İlkin Tüfekçi, Mine Tugay gibi ünlü isimlerden birçok taziye mesajı geldi.

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Sanat camiası da bu vefat haberiyle adeta yıkıldı. Ünlüler de duygu dolu paylaşımlarda bulundu. Ünlü sanatçı Nurgül Yeşilçay bu isimler arasında yer aldı.

Son Dakika: Ünlü sanatçılardan art arda Civan Canova paylaşımı! Civan Canova’nın ani ölümü sanat camiasını derinden üzdü! İşte o paylaşımlar!

"İZ BIRAKAN MÜKEMMEL İNSAN..."

Ünlü yönetmen Hilal Saral da acısını, "Ne kadar üzgünüm tarif edemem, o kadar güzel bir ruhu kaybettik ki, iyi ki tanıdım iyi ki çaliştık🙏🙏🙏 çok üzgünüm çok, güle güle git CİVAN yattığın yer incitmesin iz bırakan mükemmel insan güle güle git" sözleriyle dile getirdi.

SON DAKİKA