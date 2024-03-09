Giriş Tarihi: 09.03.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
21:44
SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Son dakika haberi... Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'ndan acı haber geldi. Tiyatro ve sinemamızın önemli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun Feriköy'de defnedileceği öğrenildi. 88 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biriydi. Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Usta tiyatrocunun kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak." dedi.