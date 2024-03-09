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Haberler Galeri SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 21:44

SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Son dakika haberi... Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'ndan acı haber geldi. Tiyatro ve sinemamızın önemli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun Feriköy'de defnedileceği öğrenildi. 88 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biriydi. Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Usta tiyatrocunun kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak." dedi.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Son dakika... Usta tiyatrocu ve sinemacı Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da vefat etti. Ünlü oyuncunun Feriköy'de defnedileceği öğrenildi.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Yeşilçam ve tiyatromuzun usta isimlerinden biri olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Usta oyuncunun kızı Sibel Aybar açıklamada bulundu.

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SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de büyük çocuğu olarak doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkes asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır

SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.

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