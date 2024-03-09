SON DAKİKA: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.