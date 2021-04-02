Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Yakın arkadaşı Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Ziynet Sali samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali bu duruma da isyan etti. Son olarak yaptığı paylaşımda yine Jennifer Lopez'in kopyası olan Ziynet Sali sosyal medyanın diline düşmüştü. Ziynet Sali Jennifer Lopez'e benzetilmesi üzerine "Jennifer Lopez'e benzememek için uğraşıyorum" açıklamasıyla dikkat çekti. İşte Ziynet Sali'nin açıklamaları...