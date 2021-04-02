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Haberler Galeri Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 15:41

Son dönemde 'e neredeyse ikizi kadar benzeyen isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Ünlü şarkıcı , 'ın 'da yayınlanan programına konuk oldu. Yakın arkadaşı Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Ziynet Sali samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde sık sık 'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali bu duruma da isyan etti. Son olarak yaptığı paylaşımda yine Jennifer Lopez'in kopyası olan Ziynet Sali sosyal medyanın diline düşmüştü. Ziynet Sali Jennifer Lopez'e benzetilmesi üzerine "Jennifer Lopez'e benzememek için uğraşıyorum" açıklamasıyla dikkat çekti. İşte Ziynet Sali'nin açıklamaları...

Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Ünlü şarkıcı , 'ın 'da yayınlanan programına konuk oldu. Yakın arkadaşı Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Ziynet Sali samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde sık sık 'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali bu duruma da isyan etti.

Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Son olarak yaptığı paylaşımda yine 'in kopyası olan sosyal medyanın diline düşmüştü. Ziynet Sali Jennifer Lopez'e benzetilmesi üzerine "Jennifer Lopez'e benzememek için uğraşıyorum" açıklamasıyla dikkat çekti. İşte Ziynet Sali'nin açıklamaları...

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Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Pandemi dönemini evde geçirdiğini söyleyen şarkıcı, kendisinden 10 yaş küçük eşi Emrah Erzurumlu ile bu süreçte müzik çalışmaları yaptığını söyledi.

Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

"MÜZİK ŞİRKETİNE SEKRETER OLARAK GİRDİM"

Üniversitede müzik öğretmenliği eğitimi aldığını belirten Sali, hayatının dönüm noktasını şöyle anlattı:

"99 depreminde mezun olduğumda öğretmen olarak tayinimin çıkmaması hayatımın dönem noktasının başlangıcıydı. Annem babam Kıbrıs'a dön dedi ama dönmedim. O yıl bir yerde sahne alırken, bugün hala 20 yıldır birlikte çalıştığım müzik prodüktörümle tanıştım.

Son dönemde Jennifer Lopez'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali isyan etti: Elimden geleni yapıyorum...

Ardından bir müzik şirketinde sekreter olarak işe başladım, telefonlara bakıyordum. O şirkete sekreter olarak girmem hayatımı değiştirdi. Sonra da Ciguli'nin basın danışmanlığını yaptım."

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