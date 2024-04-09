Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
07:33
Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı'ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak adını duyuran son dönemde ise çalkantılı özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ilginç bir itirafta bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 700 bine yakın takipçisi bulunan Damla Ersubaşı'nın itirafı yine çok konuşulacak türden. İşte "Bir gün kendimi fena patlatacağım" diyen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın sosyal medya itirafı...