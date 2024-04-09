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Haberler Galeri Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı'ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:33

Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı'ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak adını duyuran son dönemde ise çalkantılı özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ilginç bir itirafta bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 700 bine yakın takipçisi bulunan Damla Ersubaşı'nın itirafı yine çok konuşulacak türden. İşte "Bir gün kendimi fena patlatacağım" diyen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın sosyal medya itirafı...

MERVE YURTYAPAN
Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı’ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

Damla Ersubaşı, bir dönemin çocuk oyuncularından. Sihirli Annem'deki rolünün ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ersubaşı, ardından yer aldığı projelerle de dikkat çekti.

Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı’ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

İki çocuk annesi Subaşı, bir süre önce İstanbul'dan ayrılıp ailesinin yanına Eskişehir'e yerleşti.

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Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı’ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

İLGİNÇ İTİRAFLAR
Ekrandan uzak kalsa da sosyal medyadan takipçilerine ulaşan ünlü oyuncu, ilginç itiraflarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı’ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

Birçok kullanıcı gibi ünlü isimler de sahte hesaplar açıp sosyal medyada merak ettikleri kişilere bakıyor, kendileri hakkında yapılan yorumları inceliyorlar.

Son dönemin olaylı isimlerinden Damla Ersubaşı’ndan sosyal medya itirafı geldi: Bir gün kendimi fena patlatacağım!

Kimi bunu inkar ederken Damla Ersubaşı gibi bazı isimler de açıkça dile getiriyor.

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