Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:37

Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

"Kavak Yelleri" dizisiyle yıldızı parlayan, 2014 yılında da Bedri Güntay ile dünyaevine giren ve mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ile gündemde. İki çocuk annesi Pelin Karahan, muhteşem değişimi ile magazine sık sık damga vuruyor. Verdiği kiloların yanı sıra yaşam tarzını da değiştiren güzel oyuncu, spor pozları ile sosyal medyayı sallıyor. Karahan, son olarak imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Fit görüntüsüyle mest eden Pelin Karahan, bu kez de yeni stiliyle büyüledi. İşte Pelin Karahan'ın gündem olan son hali...

Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti.

Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, şunları dile getirmişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

"Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum."

Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi.

Son hali ağızları açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!

Saç rengini değiştirip perçem kestiren Karahan, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

SON DAKİKA