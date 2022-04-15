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Haberler Galeri Son hali 'yok artık' dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:59

Son hali 'yok artık' dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz aylarda saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali

Son hali ’yok artık’ dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta "İkinci Bahar"ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi. Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Son hali ’yok artık’ dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor.

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Son hali ’yok artık’ dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz yıl saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Son hali ’yok artık’ dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Son hali ’yok artık’ dedirtti! İkinci Bahar’ın Cennet’i değişimi ile ağızları açık bıraktI!

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