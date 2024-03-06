Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:38
Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara'nın kızı Dila ilgi odağı oldu!
Son günlerde dekolteli sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için şarkıcı Zara'nın kızı Dila…