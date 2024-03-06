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Haberler Galeri Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara'nın kızı Dila ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:38

Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara'nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Son günlerde dekolteli sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için şarkıcı Zara'nın kızı Dila…

Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara’nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiren şarkıcı Zara sahne kostümlerinde de dekolte modasına uymayı ihmal etmemişti.

Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara’nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Sahne kıyafetlerinde daha dekolteli tercihler yapmaya başlaması hayranlarının dikkatinden kaçmayan Zara sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara’nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Kimi hayranları güzel bulurken kimi hayranları ise şarkıcı Zara'nın dekolteli hallerini eleştirdi... Zara'nın özel hayatı da sosyal medyada markaj altına alındı.

Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara’nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Son zamanlarda dekoltesini konuşturan şarkıcı Zara aynı zamanda bir anne! Zara’nın kızı Dila ilgi odağı oldu!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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