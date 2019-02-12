Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

Soner Sarıkabadayı'yı önce şarkı sözü yazarı kimliğiyle tanıdık. Soner Sarıkabadayı ardından kendi şarkılarını söylemeye karar verdi ve albümünü çıkardı. 38 yaşındaki Soner Sarıkabadayı en az sözlerini yazdığı şarkılar kadar kendisinin söylediği şarkılar da çok sevildi, dilden dile yayıldı. Biz onu tanıdığımızdan beri hep saçlarını kazıtan Soner Sarıkabadayı'nın öyle fotoğrafı ortaya çıktı ki, inanın kendisi bile bu halini unutmuştur. Hatta fotoğrafı görenler Soner Sarıkabadayı olduğuna ihtimal bile vermedi. Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar...