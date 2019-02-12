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  • Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

'yı önce şarkı sözü yazarı kimliğiyle tanıdık. Soner Sarıkabadayı ardından kendi şarkılarını söylemeye karar verdi ve albümünü çıkardı. 38 yaşındaki Soner Sarıkabadayı en az sözlerini yazdığı şarkılar kadar kendisinin söylediği şarkılar da çok sevildi, dilden dile yayıldı. Biz onu tanıdığımızdan beri hep saçlarını kazıtan Soner Sarıkabadayı'nın öyle fotoğrafı ortaya çıktı ki, inanın kendisi bile bu halini unutmuştur. Hatta fotoğrafı görenler Soner Sarıkabadayı olduğuna ihtimal bile vermedi. Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.02.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 15:27
Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

MURAT BOZ

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Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

MURAT BOZ

Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

MURAT BOZ

Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

MURAT BOZ

Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

TARKAN

Soner Sarıkabadayı bambaşka biri olmuş! Ünlü isimlerin inanılmaz değişimi!

TARKAN

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