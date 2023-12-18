Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:32

Songül Karlı çömelme modasına uydu! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine konuşulmayı başardı...

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı verdiği pozlarla estetik söylentilerini güçlendirmişti. Songül Karlı'dan arka arkaya iddialı pozlar geldi. Cüretkar karelerine bir de modaya uyup çömelme pozu ekleyen Songül Karlı yine adından söz ettirdi. Songül Karlı'nın maskeli pozu ile hayranlarının beğenisini topladı...