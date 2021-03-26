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siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah uzun çizmeleriyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yine hayranlarından binlerce alan Karlı, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte siyah çizmeleriyle 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren Songül Karlı…

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:03
Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Eski eşi tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok geçiren , ekranlara geri dönmek için çalışırken bir yandan da imajıyla oynadı. Karlı'nın paylaşımı .

Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen , geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmişti.

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Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu.

Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan , sosyal medya hesabından paylaştığı siyah uzun çizmeleriyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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