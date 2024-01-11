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Haberler Galeri Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:53

Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı verdiği pozlarla estetik söylentilerini güçlendirmişti. Songül Karlı'dan arka arkaya iddialı pozlar geldi. Songül Karlı yine adından söz ettirdi. Songül Karlı şömine pozu ile hayranlarının beğenisini topladı...

Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.

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Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!

Songül Karlı'dan arka arkaya iddialı pozlar geldi. Songül Karlı şömine pozu ile hayranlarının beğenisini topladı...

Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!

Cüretkar karelerine bir de modaya uyup çömelme pozu ekleyen Songül Karlı adından söz ettirmişti.

Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!
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