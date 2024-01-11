Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:53
Songül Karlı şömine başında sere serpe... Estetikli güzel Songül Karlı siyah şıklığıyla beğeni topladı!
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı verdiği pozlarla estetik söylentilerini güçlendirmişti. Songül Karlı'dan arka arkaya iddialı pozlar geldi. Songül Karlı yine adından söz ettirdi. Songül Karlı şömine pozu ile hayranlarının beğenisini topladı...