Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu balkon pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...