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Haberler Galeri Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

’nın kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Karantina günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 'da yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, pareosunu çıkarıp denize girdi, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı, koronavirüs sürecinde ev sık sık spor yapmıştı. Sosyal medyada, bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını pozlarıyla gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 11:01
Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Karantina günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 'da yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, pareosunu çıkarıp denize girdi, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı, koronavirüs sürecinde ev sık sık spor yapmıştı. Sosyal medyada, bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını pozlarıyla gözler önüne serdi.

Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de beldelerine gitmeye başladı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de hesaplarından paylaştı.

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Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

BİKİNİ KAZASI

Hürriyet'in haberine göre; , Bodrum'dan sonra tatile 'de devam ediyor. Karlı önceki gün otelin iskelesindeydi.

Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Pareosunu çıkarıp denize giren Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.

Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Karantina sonrası için İzmir'i tercih eden ünlü sunucu ve şarkıcı , bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki sunucu fit vücuduyla beğeni topladı.

Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Koronavirüs sürecinde eve kapanan ve sık sık evde spor yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile attı. 'da yapan ve bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Songül Karlı tatil pozlarını paylaştı.

Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Koronavirüs sürecini evde geçiren ve sık sık evde spor yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini Ege'nin serin sularına attı.

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