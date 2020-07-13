Songül Karlı’nın bikini kazası… Ünlü türkücü fena yakalandı!

Karantina günlerini evde geçiren Songül Karlı, normalleşme ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Alaçatı'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, pareosunu çıkarıp denize girdi, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı, koronavirüs sürecinde ev sık sık spor yapmıştı. Sosyal medyada, bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.