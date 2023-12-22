Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:23

Songül Karlı’nın göz bebeği oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

50 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Songül Karlı, sosyal medya hesabından zaman zaman oğluyla paylaşımlar yapıyor. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe boyunuzu geçmiş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...