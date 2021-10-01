Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'den şoke eden itiraf: Konuşursam...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 16:33

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk olan Yeliz Yeşilmen ilginç itirafı ile kafaları karıştırdı. İşte Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında dikkat çeken açıklaması...

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen’den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturmuştu.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen’den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla sesini duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen’den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen’den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen’den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA