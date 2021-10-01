"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti... Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'den şoke eden itiraf: Konuşursam...

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk olan Yeliz Yeşilmen ilginç itirafı ile kafaları karıştırdı. İşte Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında dikkat çeken açıklaması...