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Haberler Galeri Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:55

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan usta oyuncu 61 yaşına girdi. O Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından… Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. 61 yaşında olmasına rağmen fit haliyle de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile her zaman ilgi odağı oluyor, onun için adeta yıllar tersine akıyor. İşte daha küçük bir kız çocuğuyken bile Türkiye güzeli olacağı belliymiş… Peki, bu ismi tanıyabildiniz mi?

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor.

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Peki bu ismi tanıyabildiniz mi?

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Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş" demeden edemiyor.

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

İşte o kız çocuğu Aydan Şener'den başkası değil...

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Aydan Şener, bugün 61 yaşına girdi. Usta oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı...

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