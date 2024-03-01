Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:55
Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan usta oyuncu 61 yaşına girdi. O Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından… Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. 61 yaşında olmasına rağmen fit haliyle de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile her zaman ilgi odağı oluyor, onun için adeta yıllar tersine akıyor. İşte daha küçük bir kız çocuğuyken bile Türkiye güzeli olacağı belliymiş… Peki, bu ismi tanıyabildiniz mi?