Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:39

bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan 'tan başkası değil. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım ile tanıyabilecek misiniz...

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan 'tan başkası değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Son günlerde oynadığı diziyle gündemden düşmeyen çocukluk hali ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
SON DAKİKA