HaberlerGaleriSosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 07:05Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:39
Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen bu güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah'tan başkası değil. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...