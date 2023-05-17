Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
12:37
Sosyal medya çalkalanıyor! Oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan şoke oldu!
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner büyük bir hayran kitlesine ulaşan son dönemin en başarılı genç oyuncularından. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...