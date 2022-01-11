Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 07:10

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile görenleri şaşırttı. Duygu Özaslan geçtiğimiz senelerde tatilde yakalanmış selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olmuştu. O dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çeken Özaslan 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etmişti. Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla bir hayli dikkat çekiyor. Bazı takipçileri Duygu Özaslan'a 'Çok zayıflamışsın artık, kilo verme' yorumunda bulundu. Özaslan'ın son hali takipçilerini korkuttu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan geçtiğimiz senelerde tatilde yakalanmış selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olmuştu. O dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çeken Özaslan 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla bir hayli dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

Kendini spora veren Özaslan mini eteği ve büstiyeriyle pozunu sosyal medyada "Bu oyun karakterine isim koyalım" notuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

Duygu Özaslan'ın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçiler önerilerde bulunurken bazıları ise "Survivor Duygu" yorumları yaptı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflığı korkuttu!

Bazı takipçileri de Duygu Özaslan'a 'Çok zayıflamışsın artık, kilo verme' yorumunda bulundu. Özaslan'ın son hali takipçilerini korkuttu.

SON DAKİKA