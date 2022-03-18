Giriş Tarihi: 18.03.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 11:43

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yüzündeki tüm estetikleri tek tek sıraladı! İtirafları sosyal medyada gündem oldu

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile görenleri şaşırttı. Duygu Özaslan geçtiğimiz senelerde tatilde yakalanmış selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olmuştu. O dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çeken Özaslan 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etmişti. Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla bir hayli dikkat çekiyor. İncecik olan Özaslan, sonra olarak yıllar önceki halini paylaştı. Yüzündeki estetikleri de tek tek sıraladı.