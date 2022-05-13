Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:50

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kural tanımadı! 9 yaşındaki kızı Melisa ile sergiyi gezince ortalık karıştı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı son olarak 9 yaşındaki kızı Melisa, Contemporary İstanbul'u gezince yine gündem oldu. Melisa ile sergiyi gezince ortalık karıştı. Sergideki 13 yaş sınırının ihlal edilmesi, aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileleri kızdırdı. Tek işi sosyal medyadan renkli hayatını paylaşmak olan Şeyma Subaşı, önceki gün günlük kıyafetleriyle bile 'servet' değerindeydi. Genç kadının kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı…