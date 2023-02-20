Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye'nin kalbinde yer eden Taha Duymaz'ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…
Giriş Tarihi: 20.02.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 06:03

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye'nin kalbinde yer eden Taha Duymaz'ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. Gününde acı haber geldi. Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayatını kaybetti. Günaydın köşe yazarı Sonat Bahar, bugünkü yazısında Taha Duymaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

SONAT BAHAR
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye’nin kalbinde yer eden Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Bir videosuna denk geldim, "Neden bilmiyorum içimden öyle geliyor, ben çok yaşamam" diyordu Taha Duymaz. Fenomenlerin en samimisi, en içteni, en toplumu etkileyeniydi o.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye’nin kalbinde yer eden Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Küçük, imkânları kısıtlı mutfağında yaptığı yemeklerle yani bir emekle takipçi kazanmıştı. Boş beleş işlerle uğraşmıyor, tariflerini paylaşıyordu. O yüzden bir anda Türkiye'nin kalbinde yer etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye’nin kalbinde yer eden Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Ünlüsü ünsüzü onu bağrına bastı. Az biraz para kazanmaya başlamıştı Taha, hayaller kuruyordu.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye’nin kalbinde yer eden Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Bir restoranı olsun istiyordu mesela... Ama olamadı. Günler boyu, hiç kimseye zararı dokunmamış, kendi halindeki bu genç çocukla ilgili, ailesiyle ilgili yazılmayan kalmadı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Türkiye’nin kalbinde yer eden Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Öyle acımasız yazılar vardı ki, kimileri ablasının onun üzerinden takipçi kazanmaya çalıştığını iddia etti, kimileri şuursuzca aslında depremde zarar görmediğini ortalıktan kaybolup takipçi derdine düştüğünü söyledi.

SON DAKİKA