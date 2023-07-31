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Haberler Galeri Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıktı!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:10

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıktı!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 320 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan Erbil, makyajsız doğal güzelliği ve spor tarzıyla dikkat çekti.

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıktı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Tek başına AVM'ye giden Erbil, günün ilerleyen saatlerinde yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıktı!

Bir süre mağazaları dolaşan Erbil, makyajsız doğal güzelliği ve spor tarzıyla dikkat çekti.

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Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıktı!

YASMİN ERBİL AŞK TATİLİNE ÇIKTI

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisiyle romantik pozlarını paylaştı.

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıktı!

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıkan Yasmin Erbil, sevgilisiyle samimi pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıktı!

AŞKA GELDİLER

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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