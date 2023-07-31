Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:10

Sosyal medya onları konuşuyor… Doğal güzel Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıktı!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 320 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan Erbil, makyajsız doğal güzelliği ve spor tarzıyla dikkat çekti.