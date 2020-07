ALİŞAN



'YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI'

İnsanların eleştiriyle, hakareti birbirlerine karıştırdıkları, özgürlükler adı altında, 'Nasıl olsa bulamazlar beni' deyip her şeyi yaptıkları bir yer sosyal medya. Bu yasa bir an önce çıkmalı.