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Haberler Galeri Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 16:01

Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi çıktı. İşte İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin şarkıcı kızı ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi...

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Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmezyapmıştı.

Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

Sosyal medyada herkes onları konuşuyor! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesi çıktı!

Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

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