Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

İşte sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın fitilini ateşleyen Bergüzar Korel'in isyan paylaşımı...

"Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar. Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elliikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne... Herkese anlayış gösterecekmişiz de... Kılıf uydurmayın sahte hüznünüze, kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storyinizi görse üzülmez mi en basitinden ya? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar babalar senin çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ama hayat devam ediyorcular, etmiyor arkadaşlar etmiyor! Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı bizim hayatımız bitti. Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat falan devam etmiyor! Kalkmış normal nedir'i tartışıyoruz. Ya sabır!"