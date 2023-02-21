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Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:46

Sosyal medyada 'normalleşme' kavgası! Bergüzar Korel'in paylaşımına Didem Uzel'den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

Asrın felaketinde 15 gün geride kaldı. Büyük yıkımların yaşandığı depremler sonrası derin bir acıya bürünen ülkemizde yaraların sarılması için adeta tek yürek olundu. Bu zor günlerde ünlü isimler de ilk günden itibaren depremzedelere destek için sefer oldu. Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor. 1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel, Bergüzar Korel'in paylaşımına kayıtsız kalamadı. "Normalleşme" tartışmasına sosyal medya kullanıcıları da dahil oldu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın fitilini ateşleyen Bergüzar Korel'in isyan paylaşımı...

Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

Sosyal medyada "Normalleşme" tartışmasının fitilini ateşleyen Bergüzar Korel, meslektaşı Didem Uzel'i kızdırdı.

Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor. Bergüzar Korel, depremin ardından Instagram'da hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

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Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

Asrın felaketinde 15 gün geride kaldı. Korel, bu zor günlerde günlük yaşantısından paylaşım yapanlara göndermede bulunmuştu.

"İKİYÜZLÜLER"

Korel, "Beni yakın arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İkiyüzlülüğünüz midemi bulanırıyor!" sözleriyle tepkisini göstermişti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası destek paylaşımlarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada normal yaşantısına dönerek paylaşımlarda bulunanlara bir tepki daha gösterdi.

Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

İşte sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın fitilini ateşleyen Bergüzar Korel'in isyan paylaşımı...

"Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar. Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elliikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne... Herkese anlayış gösterecekmişiz de... Kılıf uydurmayın sahte hüznünüze, kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storyinizi görse üzülmez mi en basitinden ya? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar babalar senin çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ama hayat devam ediyorcular, etmiyor arkadaşlar etmiyor! Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı bizim hayatımız bitti. Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat falan devam etmiyor! Kalkmış normal nedir'i tartışıyoruz. Ya sabır!"

Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel, Bergüzar Korel'in paylaşımına kayıtsız kalamadı. "Normalleşme" tartışmasına sosyal medya kullanıcıları da dahil oldu.

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