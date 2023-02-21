Sosyal medyada ’normalleşme’ kavgası! Bergüzar Korel’in paylaşımına Didem Uzel’den sert yanıt: Senin tuzu kuru!

Asrın felaketinde 15 gün geride kaldı. Büyük yıkımların yaşandığı depremler sonrası derin bir acıya bürünen ülkemizde yaraların sarılması için adeta tek yürek olundu. Bu zor günlerde ünlü isimler de ilk günden itibaren depremzedelere destek için sefer oldu. Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor. 1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel, Bergüzar Korel'in paylaşımına kayıtsız kalamadı. "Normalleşme" tartışmasına sosyal medya kullanıcıları da dahil oldu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın fitilini ateşleyen Bergüzar Korel'in isyan paylaşımı...