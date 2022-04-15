Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu. Fahriye Evcen'in dalgalı saçları ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen ortalığı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...