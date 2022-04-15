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Haberler Galeri Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 16:21

Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu. Fahriye Evcen'in dalgalı saçları ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen ortalığı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...

Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutlu evlilikleri parmakla gösteriliyor.

Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Oğulları Karan ile evliliklerini taçlandıran gözde çift sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu!

Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen ortalığı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...

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