Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:23

Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu. Fahriye Evcen'in dalgalı saçları ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen ortalığı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...

Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutlu evlilikleri parmakla gösteriliyor.

Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Oğulları Karan ile evliliklerini taçlandıran gözde çift sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fahriye Evcen dalgalı saçları ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen ortalığı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...

SON DAKİKA