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Haberler Galeri Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 06:29

Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Sosyete dünyası, Boğaz'daki tarihi yalılardan Remzi Bey Yalısı'nın sahibi olan Banu Alp'i konuşuyor! Banu Hanım, Kanlıca'da bulunan yalısındaki tarihi kayıkhaneyi kaldırıp kış bahçesi yaptırdı. 2021'de kazık çakılarak doldurulan ön bölüme, 32 metrekarelik inşaat yapıldı. Şikayetler üzerine çalışma durduruldu ama bir süre sonra bahçe yeniden tamamlandı. Geçen ay komşuların şikayeti üzerine bir kez daha ek bölüm için yıkım kararı çıktı. Ancak Alp, sadece kış bahçesinin camlarını söktürerek göstermelik bir işlem yaptı.

BÜLENT CANKURT
Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Sosyetenin ünlü ismi Banu Alp, Boğaz'daki tarihi Remzi Bey Yalısı'nın önüne kaçak kış bahçesi yaptırdı. Yasaya aykırı şekilde inşa edilen ek binaya yıkım kararı çıktı. Banu Alp, göstermelik bir yıkım işlemi yaptı…

Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Boğaz'daki tarihi yalılardan Remzi Bey Yalısı'nın sahibi olan, iş ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Banu Alp'in, yalısının önüne izinsiz kış bahçesi yaptırdığı kulağıma geldi. Banu Hanım, kayıkhanesiyle ünlü olan Kanlıca'daki yalıda, kayıkhaneyi kaldırıp önüne kış bahçesi yaptırmış.

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Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

2021'de, kayıkhanenin önüne kazık çakılarak doldurulup 32 metrekarelik bir kış bahçesi inşaatı başlamış. Şikayetler üzerine durdurulmuş ama kısa süre sonra tekrar başlamış ve tamamlanmış. Geçtiğimiz ay şikayet üzerine yıkım kararı çıkmış.

Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Ancak sadece kış bahçesinin camları sökülmüş. Banu Alp'in yaptığının emsal teşkil edeceği ve diğer yalı sahiplerini de benzer eklemeler için cesaretlendireceğinden kaygı duyuluyor ki, bence haklılar.

Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Banu Alp, yasak olmasına rağmen bunu nasıl yaptı, ilgili kurum ve kuruluşlar neden ses çıkarmadı, yıkım kararına rağmen neden sadece camlar söküldü? Cevap bekleyen birçok soru var ama benim diyeceğim; ne olur tarihi varlıklarımıza sahip çıkalım, kendi zevklerimiz için orijinalliğini bozmayalım.

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