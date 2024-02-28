Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
06:29
Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!
Sosyete dünyası, Boğaz'daki tarihi yalılardan Remzi Bey Yalısı'nın sahibi olan Banu Alp'i konuşuyor! Banu Hanım, Kanlıca'da bulunan yalısındaki tarihi kayıkhaneyi kaldırıp kış bahçesi yaptırdı. 2021'de kazık çakılarak doldurulan ön bölüme, 32 metrekarelik inşaat yapıldı. Şikayetler üzerine çalışma durduruldu ama bir süre sonra bahçe yeniden tamamlandı. Geçen ay komşuların şikayeti üzerine bir kez daha ek bölüm için yıkım kararı çıktı. Ancak Alp, sadece kış bahçesinin camlarını söktürerek göstermelik bir işlem yaptı.