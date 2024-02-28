Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!

Banu Alp, yasak olmasına rağmen bunu nasıl yaptı, ilgili kurum ve kuruluşlar neden ses çıkarmadı, yıkım kararına rağmen neden sadece camlar söküldü? Cevap bekleyen birçok soru var ama benim diyeceğim; ne olur tarihi varlıklarımıza sahip çıkalım, kendi zevklerimiz için orijinalliğini bozmayalım.