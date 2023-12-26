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Haberler Galeri Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 07:47

Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Sosyete ve iş dünyasının ünlü çifti Can ve Ahu Has, geçtiğimiz yıllarda Zincirlikuyu'daki meşhur rezidanstan ev kiraladı. Evin sahibi ise Caroline Koç'tu. Koç bu evi geçen yıl Tülay Alpaslan adlı bir kadına sattı. Yeni ev sahibi satış öncesi Can Has'a bilgi verip kontratlarının bittiği 1 Temmuz 2023'te daireyi boşaltacaklarına dair tahliye taahhütnamesi imzalamalarına rağmen dairelerini boşaltmayınca yeni ev sahibiyle mahkemelik oldu.

BÜLENT CANKURT
Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Zincirlikuyu'daki meşhur rezidansta kirada oturan, iş dünyası ve sosyetenin ünlü isimlerinden Can Has ile eşi Ahu Has'ın, ev sahiplerini çileden çıkardıklarını öğrendim.

Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Can Has, daireyi Caroline Koç'tan kiralamış ancak Caroline Hanım, geçen yıl, Tülay Alpaslan adlı bir kadına evi satmış. Ama satmadan önce Can Has'a bilgi verip kontratın bittiğini 1 Temmuz 2023'de daireyi boşaltacağına dair noterden tahliye taahhüdü almış.

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Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Fakat temmuzda Has çifti evden çıkmamış. Hatta evden çıkmamak ve süreci uzatmak için Ahu Has'ın, haziran ayında, eşi Can Has'a, "Bu bir aile evi ve benden habersiz taahhütname veremezsin" deyip dava açtığı ortaya çıkmış.

Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Ardından Can Has da imzaladığı taahhütnamenin iptali için dava açmış. İkisi de davaları kaybetmiş ama bu kez de istinaf mahkemesine başvurmuşlar. Şimdi oradan gelecek kararı bekliyorlarmış. Has çifti, istinafta da kaybederlerse bakalım hangi yollara başvuracak.

Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Bu arada evin sahibi Tülay Alpaslan'ın, "Ben bu insanların ismini duyardım ve saygın iş insanları olarak bilirdim, yanılmışım. Beni çok zor durumda bıraktılar" deyip eşine dostuna dert yanıyormuş. Haksız da sayılmaz!!!

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