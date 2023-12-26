Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Ardından Can Has da imzaladığı taahhütnamenin iptali için dava açmış. İkisi de davaları kaybetmiş ama bu kez de istinaf mahkemesine başvurmuşlar. Şimdi oradan gelecek kararı bekliyorlarmış. Has çifti, istinafta da kaybederlerse bakalım hangi yollara başvuracak.