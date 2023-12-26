Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!

Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
07:47
Sosyete ve iş dünyasının ünlü çifti Can ve Ahu Has, geçtiğimiz yıllarda Zincirlikuyu'daki meşhur rezidanstan ev kiraladı. Evin sahibi ise Caroline Koç'tu. Koç bu evi geçen yıl Tülay Alpaslan adlı bir kadına sattı. Yeni ev sahibi satış öncesi Can Has'a bilgi verip kontratlarının bittiği 1 Temmuz 2023'te daireyi boşaltacaklarına dair tahliye taahhütnamesi imzalamalarına rağmen dairelerini boşaltmayınca yeni ev sahibiyle mahkemelik oldu.