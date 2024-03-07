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Haberler Galeri Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel'in 'Londra'daki evim' diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:02

Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel'in 'Londra'daki evim' diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

23 yıllık eşi Metin Şen'den geçen yıl boşanan Aslı Gümüşel, geçtiğimiz günlerde, Londra'da öğrenim gören oğlu Berke'nin yanındaydı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Gümüşel oğlunun evinden paylaştığı kareler ile takipçilerine seslenirken akıl almaz bir skandala imza attı. Aslı Gümüşel'in sözde temizlik yaptığı anlardan kareler bir otele ait çıkınca alay konusu olmaktan kurtulamadı. Üstelik Aslı Gümüşel, paylaştığı fotoğrafları kendisi bile çekmemiş, otelin Instagram sayfasından alıp kendi sayfasına koymuş. İşte "pes" dedirten paylaşımlar...

BÜLENT CANKURT
Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

23 yıllık eşi Metin Şen'den geçen yıl boşanan Aslı Gümüşel, geçtiğimiz günlerde, Londra'da öğrenim gören oğlu Berke'nin yanındaydı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Hanım, Londra'dan da birçok fotoğraf paylaştı.

Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

Önceki gün İstanbul'a dönen Aslı Hanım'ın dönmeden önce de 'Londra'daki evinden' fotoğraflar paylaştı!

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Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

"Evet, şimdi biraz temizlik zamanı. Annelik bunu gerektirir", "Londra'da en çok yemek yapmayı, temizlik ve ütü yapmayı sevmek" notlarıyla paylaştığı fotoğraflar bana tanıdık geldi.

Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

Biraz araştırınca, fotoğrafların Aslı Hanım'ın evinin değil Londra'daki bir otelin fotoğrafları olduğunu anladım.

Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

Yani Aslı Gümüşel, "Londra'daki evim" diye Londra'nın popüler bir oteli olan 'At Sloane'dan fotoğrafları paylaşmış.

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