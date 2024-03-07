Sosyetenin diline fena düştü! Aslı Gümüşel’in ’Londra’daki evim’ diye paylaştığı yer otel çıkınca alay konusu oldu!

Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:02
23 yıllık eşi Metin Şen'den geçen yıl boşanan Aslı Gümüşel, geçtiğimiz günlerde, Londra'da öğrenim gören oğlu Berke'nin yanındaydı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Gümüşel oğlunun evinden paylaştığı kareler ile takipçilerine seslenirken akıl almaz bir skandala imza attı. Aslı Gümüşel'in sözde temizlik yaptığı anlardan kareler bir otele ait çıkınca alay konusu olmaktan kurtulamadı. Üstelik Aslı Gümüşel, paylaştığı fotoğrafları kendisi bile çekmemiş, otelin Instagram sayfasından alıp kendi sayfasına koymuş. İşte "pes" dedirten paylaşımlar...